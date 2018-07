Ciro diz que trocou Flu por Bahia em busca de espaço

"Saí do Fluminense porque queria jogar e lá tinha muitos jogadores da minha posição. Espero que aqui no Bahia eu tenha mais oportunidades e volte a atuar no meu melhor", comentou o jogador de 22 anos.

No Fluminense, Ciro tinha a concorrência de Fred, Rafal Sóbis, Rafael Moura, Wellington Nem, Araújo e Martinuccio. No Bahia, apesar do também grande número de "rivais", deverá ter mais facilidade em jogar, uma vez que fazem parte do elenco: Souza, Ananias, Jones, Júnior, Reinaldo, Rafael e Gabriel.

Ciro foi emprestado para o Bahia por um ano e deverá disputar o Brasileirão pela equipe baiana. "Sei que o Bahia é um time grande e que tem uma torcida muito calorosa", disse o reforço tricolor.