Cirurgia afasta Jenas do Aston Villa por seis meses O Aston Villa sofreu uma baixa para a sequência do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, o clube de Birmingham confirmou que o meia Jermaine Jenas vai desfalcar a equipe por seis meses após fazer uma cirurgia por conta de uma lesão no tendão de Aquiles esquerdo.