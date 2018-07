Cirurgia complica presença de Arouca no Campeonato Paulista

Submetido a uma cirurgia no último sábado, o volante Arouca não tem data para voltar ao Palmeiras e pode ter a presença no Campeonato Paulista comprometida. O procedimento para a retirada de um fragmento de cartilagem no tornozelo direito pode exigir um tempo de recuperação maior do que o prazo máximo para a inscrição no Campeonato Estadual, dia 3 de março.

O jogador vinha reclamando de dores e, por isso, foi submetido à operação. O volante começou as sessões de fisioterapia para tentar retornar ao time, porém a presença dele no Campeonato Paulista está sob risco. Até quinta-feira o clube precisa mandar uma lista prévia com 28 nomes. A relação final tem que ser concluída dia 3 de março, um mês depois. O plantel profissional conta com 32 atletas.

Mesmo antes da cirurgia Arouca não estava atuando com regularidade. Nos jogos-treinos de início da pré-temporada e nos dois amistosos o técnico Eduardo Baptista definiu a formação no 4-1-4-1 e escolheu como volante titular Felipe Melo. A segunda opção nos testes foi Thiago Santos, com Arouca acionado na sequência.

O técnico Eduardo Baptista admitiu no domingo, depois do empate 1 a 1 com a Ponte Preta, que a presença de Arouca no Campeonato Paulista é uma incógnita. "Preciso esperar a avaliação do departamento médico para levantar o tempo de recuperação e ver se a gente conta com ele ou não para essa lista no Campeonato Paulista", explicou.

NOVA ROTINA

A comissão técnica do Palmeiras deve aplicar em 2017 uma nova rotina de trabalhos. Em vez de o elenco ganhar folga nas segunda-feiras, o dia livre será nas terças. O intuito é realizar a recuperação física no dia seguinte às partidas para amenizar o possível desgaste.