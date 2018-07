Cirurgia de Vilanova transcorre conforme o planejado, diz Barça

O Barça anunciou na quarta-feira que Vilanova sofreu uma reincidência do câncer retirado cirurgicamente em novembro de 2011, e precisaria passar por nova operação, seguida por químio e radioterapia ao longo das próximas seis semanas.

Em breve nota divulgada na quinta-feira em seu site, o Barcelona disse que o técnico, de 44 anos, deve passar três a quatro dias hospitalizado.

O capitão do Barça, Carles Puyol, disse que Vilanova fez uma reunião com os jogadores na quarta-feira, buscando tranquilizá-los, e previu que haverá continuidade sob o comando de Roura. "Estamos em boas mãos. Foi a melhor decisão colocá-lo no comando neste momento."