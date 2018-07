Cirurgia faz Palmeiras perder Leandro por até três meses

O atacante Leandro, que terminou a temporada passada em baixa no Palmeiras, começou 2015 em uma situação ainda pior. O jogador teve que passar por uma cirurgia nesta segunda-feira e o prazo estimado para voltar aos treinamentos é de oito a 12 semanas, o que deve complicar ainda mais sua situação na disputa por uma vaga no time.

O jogador foi submetido a uma cirurgia para tratar uma fratura de stress no pé esquerdo. Os médicos do Palmeiras e o especialista Renato Masagão analisaram os exames e chegaram a conclusão que a solução seria a cirurgia, para que sua recuperação fosse mais rápida. Ele foi operado no Hospital Alberto Einstein e terá alta nesta terça-feira.

No ano passado, o atacante foi um dos jogadores mais criticados no setor e chegou a ser especulado como um dos atletas que poderiam ser emprestados para outros clubes. Ele chegou ao Palmeiras e logo caiu nas graças da torcida, sendo um dos destaques do time campeão da Série B em 2013, mas ele não conseguiu repetir o feito no ano seguinte.

Em 2014, ele marcou apenas três gols em 35 jogos que esteve presente. O jogador chegou ao Palmeiras como parte da negociação em que o atacante Hernan Barcos foi para o Grêmio e em troca chegaram quatro atletas ao Alviverde. Além de Leandro, Leo Gago, Rondinelly e Vilson foram emprestados. Após o período de empréstimo, o Palmeiras acabou contratando o atacante.

Neste ano, o Palmeiras já contratou Dudu, Rafael Marques e Leandro para o ataque e acerta os últimos detalhes para fechar também com Jonathan Cafu.