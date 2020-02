Cirurgia no joelho afasta goleiro Santos do Athletico-PR na Libertadores

O Athletico-PR terá o desfalque do goleiro Santos, titular da posição desde o ano passado, para os primeiros jogos da Copa Libertadores. O clube paranaense revelou nesta terça-feira que o atleta sofreu uma lesão no joelho direito na derrota para o Flamengo, no último domingo, em Brasília, na decisão da Supercopa do Brasil, e passará por uma artroscopia na próxima semana. Assim, ficará fora dos gramados de quatro a seis semanas.

"No último domingo (16), na partida diante do Flamengo, pela Supercopa do Brasil, o goleiro Santos sofreu uma lesão no joelho direito. Após a realização de exames, foi constatada uma lesão de menisco. Na próxima semana, o jogador passará por uma artroscopia. O tempo médio de recuperação é de 4 a 6 semanas", informou o Athletico-PR em nota oficial.

Com o prazo de recuperação estipulado, Santos deve ficar fora das três primeiras rodadas da Libertadores: contra Peñarol (em 3 de março), Colo-Colo (11) e Jorge Wilstermann (17). O recém-contratado Jandrei é o favorito para herdar a vaga no gol - só precisa ter seu nome inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder estrear. Anderson e Léo são outras opções.

A ideia do departamento médico do Athletico-PR é que Santos volte a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior na partida contra o Colo-Colo, em 8 de abril, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada da Libertadores.

Pensando na estreia pela competição continental, Dorival Júnior decidiu escalar o time principal na próxima partida pelo Campeonato Paranaense. Será contra o Cascavel CR, em Curitiba, neste sábado.