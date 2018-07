Cirurgia pode tirar Fernando Torres da Copa do Mundo

O Liverpool anunciou que o atacante Fernando faz na noite deste domingo uma cirurgia no joelho direito e que ficará cerca de seis semanas em recuperação. Assim, a seleção espanhola corre o risco de perder um de seus principais jogadores para a disputa da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho, na África do Sul.

Fernando Torres viajou para Barcelona, na Espanha, para consultar um médico especialista em joelho, que decidiu realizar a cirurgia neste domingo mesmo. Assim, o atacante de 26 anos irá perder o restante da temporada do Liverpool, tanto na disputa das últimas rodadas do Campeonato Inglês quanto nas semifinais da Liga Europa.

Titular da seleção espanhola, Fernando Torres é apontado como um dos favoritos ao posto de artilheiro da Copa. Agora, com essa cirurgia no joelho, sua participação no Mundial fica ameaçada, o que preocupa os torcedores da Espanha. Se o prazo de seis semanas for confirmado, ele voltará a jogar pouco antes do torneio na África do Sul.