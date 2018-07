Cirúrgico, Palmeiras bate Grêmio na despedida do Palestra

Ewerthon comemora gol com a torcida no Palestra. Filipe Araújo/AE

SÃO PAULO - O Palmeiras tinha dois motivos para vencer o Grêmio no Palestra Itália neste sábado, 22. O primeiro era afastar a tensão que cerca o clube após a demissão de Antonio Carlos e Robert e acalmar a torcida. O segundo era se despedir bem do Parque Antártica, que será reformado para a construção de uma Arena Multiuso. E a equipe alviverde cumpriu seu papel. Com um contra-ataque cirúrgico e muita raça, os comandados de Jorge Parraga derrotaram o Grêmio por 4 a 2 e somaram 3 pontos importantes para a sequência do Brasileirão.

Veja também:

Torcida do Palmeiras protesta contra a diretoria

BRASILEIRÃO – Classificação | Calendário / Resultados

BRASILEIRÃO 2010 – Mais notícias

O interino, que deve comandar a equipe até a interrupção do Brasileirão para a Copa, apostou no 'arroz com feijão' para chegar à vitória. Armado em um 4-4-2, com três volantes, o Palmeiras contou com uma boa atuação dos laterais, Vítor e Armero, e da velocidade no contra-ataque para derrotar a equipe gaúcha.

O Palmeiras abriu 2 a 0, mas o Grêmio reagiu e empatou. No segundo tempo, com tranquilidade, o time da casa fez mais dois gols e garantiu os 3 pontos. Ewerthon (duas vezes), Maurício Ramos, e Cleiton Xavier marcaram para o Palmeiras. Jonas e Hugo descontaram para o Grêmio. "Aproveitamento bom, tive duas oportunidades e concluí bem. Atacante tem que acreditar em todas", disse Ewerthon no intervalo da partida.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a sete pontos ganhos e dorme na vice-liderança do Brasileirão. O próximo compromisso da equipe é o clássico contra o São Paulo no Morumbi na quarta-feira. O Grêmio, que tem 1 ponto no campeonato e está momentaneamente na 19ª posição, recebe o Avaí no Olímpico.

O jogo. Os gaúchos começaram melhor, pressionando o Palmeiras em seu campo de defesa. Com finalizações de fora da área, Douglas e Leandro deram trabalho a Marcos. Nervoso, o Palmeiras errava passes e não conseguia oferecer perigo à equipe gaúcha.

Na primeira ação ofensiva alviverde, aos, 15 minutos, Cleiton Xavier recebeu no meio e deu um lindo passe para Ewerthon. O zagueiro Rodrigo escorregou e o atacante chutou forte. Victor foi sem firmeza para bola. 1 a 0 Palmeiras.

O gol acalmou a equipe, que passou a tentar explorar a velocidade de Ewerthon com lançamentos de Armero e Cleiton Xavier. O Grêmio respondia com cobranças de faltas e escanteios de Douglas e Fábio Rochemback, mas parava na segurança de Marcos e na boa marcação de Léo, Danilo e Edinho.

PALMEIRAS 4 Marcos; Vítor, Danilo, Léo (Maurício Ramos) e Armero; Marcos Assunção , Edinho , Márcio Araújo e Cleiton Xavier; Ewerthon (Souza) e Vinícius (Paulo Henrique) Técnico: Jorge Parraga GRÊMIO 2 Victor; Joílson, Ozeia , Rodrigo e Bruno Colaço (Mailson); Adilson, Fábio Rochemback , Hugo e Douglas ; Jonas e Leandro (William) Técnico: Silas Gols: Ewerthon aos 15 e aos 29 e Jonas aos 30 do primeiro tempo; Hugo aos 4, Maurício Ramos aos 15 e Cleiton Xavier aos 25 do segundo tempo. Árbitro: Paulo Henrique Godoy Bezerra Renda: N/D Público: N/D Estádio: Palestra Itália

Aos 28, em seu segundo ataque, o Palmeiras marcou novamente. Vítor cruzou e Vinicius bateu. Victor fez uma defesa sensacional, mas no rebote, Ewerthon mandou para a rede.

Mas, mal a torcida comemorava o segundo gol, Jonas recebeu lançamento na grande área e bateu de canhota, sem chance para Marcos. 2 a 1.

O Grêmio voltou a controlar o meio campo, mas não conseguia criar chances reais de gol. No final do primeiro tempo, Douglas fez falta em Marcos Assunção e recebeu o cartão amarelo. Os dois começaram a discutir e o árbitro Paulo Henrique Godoy Bezerra colocou ambos para fora.

Susto. "Falta conjunto, mas dentro da vontade dos meninos estamos indo bem", vaticinou Parraga no intervalo.

O Grêmio voltou melhor e empatou aos 4 minutos. Fábio Rochemback cobrou falta pela direita e Hugo subiu sozinho para marcar de cabeça.

O gol esfriou o Palmeiras, que tentava criar chances de gol, sem sucesso. Mas a eficiência estava do lado alviverde. Aos 15 do segundo tempo, Vítor fez boa jogada individual pela direita e cavou um escanteio. Cleiton Xavier cobrou e Maurício Ramos, que havia entrado no lugar de Léo, lesionado, desempatou. Foi o terceiro gol em quatro oportunidades.

Aos 25, Cleiton Xavier puxou o contra-ataque e lançou Vinícius. O garoto perdeu o ângulo, mas insistiu no lance, saiu de dois marcadores e cruzou. O mesmo Cleiton Xavier se antecipou e marcou o quarto gol do Palmeiras. Depois, Parraga colocou Souza no lugar de Ewerthon, e o time da casa administrou o resultado.