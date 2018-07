Cissé troca Lazio pelo Queens Park Rangers

LONDRES - O atacante francês Djibril Cissé vai voltar ao futebol inglês, após ser contratado pelo Queens Park Rangers da Lazio, nesta terça-feira, o último dia da janela de transferências de janeiro.

O QPR anunciou em seu site que o jogador de 30 anos, ex-Liverpool e Sunderland, assinou contrato de dois anos e meio por um valor não revelado.

"Eu avalio Djibril muito, muito bem", disse o técnico Mark Hughes, que também fechou a contratação do lateral-esquerdo Taye Taiwo, do zagueiro da seleção inglesa sub-21 Nedum Onuoha e o meia de Mali Samba Diakite na janela de janeiro.

"Eu tenho o assistido há muitos anos e sempre fico impressionado com o que ele faz em campo. Ele é uma ameaça enorme para as defesas adversárias. Ele tem velocidade, força e movimentação, e isso é algo que esperamos tirar proveito."

O QPR, que voltou à primeira divisão nesta temporada após 15 anos de ausência, está em 16o lugar entre os 20 times do Campeonato Inglês, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Cissé, que também já jogou por Auxerre, Marseille e Panathinaikos, poderá fazer sua estreia já na quarta-feira contra o Aston Villa. Segundo ele, Hughes foi fundamental para sua contratação.

"Ele quis me levar para o Manchester City, e agora eu estou finalmente com ele aqui no QPR", disse Cissé. "Ele quer conquistar grandes coisas aqui, isso era tudo que eu precisava ouvir dele. Eu tenho coisas a terminar aqui na Inglaterra."