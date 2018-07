City abandona partida sub-21 na Croácia por suposto ato racista

O Manchester City informou hoje que o jogador francês Seko Fofana foi alvo de insultos racistas durante um amistoso disputado ontem na Croácia entre seu time sub-21 e o HNK Rijeka, time local. Após o ato, os jogadores da equipe inglesa abandonaram a partida.

Em um comunicado, o milionário clube inglês assegura que seus representantes estão em contato com os organizadores da partida e com os dirigentes da Associação de Futebol da Croácia para analisar o caso.

O suposto ataque racista ocorreu antes do intervalo no amistoso realizado na cidade de Novigrad, no oeste da Croácia. Aos 44 minutos do primeiro tempo Fofana, de 19 anos, havia sido expulso depois de receber um cartão vermelho direto por falta sem bola, e foi ofendido por algum de seus adversários. Na sequência do lance, o treinador do City, Patrick Viera, ex-jogador da seleção francesa, resolveu retirar sua equipe de campo.

O HNK Rijeka, que ia ganhando o encontro por 1 a 0, negou que um de seus jogadores tenha agredido verbalmente o jovem meio-campista. 'O treinador do Manchester, Patrick Vieira, entrou em campo, falou algo com o árbitro e , para surpresa de todos, retirou sua equipe de campo. Por quê? Só ele sabe.', disse o clube croata em sua página na internet.