City admite emprestar Tevez ao Corinthians

O Corinthians ainda sonha em repatriar Carlitos Tevez e, para isso, terá de torcer contra o Milan. Motivo: os italianos negociam com o Manchester City para contratar o argentino, mas não querem colocar a mão no bolso para comprá-lo.

A intenção do Milan é conseguir um empréstimo de seis meses praticamente de graça e, depois disso, tentar adquirir os direitos econômicos. Os ingleses batem o pé e querem negociar Tevez em definitivo agora.

Se a negociação continuar sem uma decisão nas vésperas do fechamento da janela de transferências da Europa, no dia 31 de janeiro, o Manchester City pode emprestar o atacante argentino para o Corinthians por seis meses, apostando em uma valorização para vendê-lo na janela do meio do ano.

Os dirigentes do City acreditam que podem conseguir muito mais dinheiro do que o Milan pretende pagar caso Tevez se destaque atuando pelo Corinthians na Libertadores. Além disso, os principais clubes europeus costumam investir pesado apenas em julho, entre uma temporada e outra.

Apesar de ainda não trabalhar com a possibilidade de empréstimo e considerar a contratação complicada, o Corinthians se mantém esperançoso. Roberto de Andrade, presidente em exercício do clube, disse que só não pretende repetir a proposta apresentada no ano passado.

O clube do Parque São Jorge ofereceu 35 milhões de euros (R$ 88 milhões) pelo argentino em julho do ano passado. A oferta apresentada pelo presidente Andres Sanchez foi recusada pelo Manchester City.

“O Tevez é um pouco difícil porque não sabemos a manifestação do clube em relação a ele. Não sei se eles têm vontade de negociar com o Corinthians, não sei se vão querer emprestá-lo. O que sei é que se for uma verba exorbitante não vamos ter condições”, disse Roberto de Andrade recentemente.

O sonho do Corinthians de ter Tevez ainda é possível, desde que o Milan mantenha sua postura de não querer investir agora para contratar o atacante. Os corintianos começam o ano torcendo contra os italianos para ver o ídolo voltar ao clube.