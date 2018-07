City anuncia saída de Nasri para o Sevilla e ida de Wilfried Bony ao Stoke

O técnico Pep Guardiola segue promovendo uma limpeza no elenco do Manchester City. Pouco depois de oficializar a ida de Joe Hart ao Torino, nesta quarta-feira, o clube inglês confirmou o empréstimo de outros dois importantes jogadores: o meia Samir Nasri, ao Sevilla, e o atacante Wilfried Bony, ao Stoke City.

Após assumir o comando do Manchester City, Guardiola pediu uma série de contratações ao setor ofensivo, como Nolito, Leroy Sane e Gabriel Jesus, que permanecerá no Palmeiras até o final de 2016. Nasri e Bony, assim, perderam espaço.

Contratado do rival Arsenal em 2011, Nasri até teve bom início no novo time, mas nas últimas temporadas foi perdendo espaço não apenas no Manchester City, como também na seleção francesa. Ele permanecerá no Sevilla - onde pode atuar ao lado de Paulo Henrique Ganso - até o final da temporada.

Já o marfinense Bony chegou ao Manchester City em 2015, após duas boas temporadas pelo Swansea, e conquistou certo espaço. Mas não conseguiu ser protagonista do time titular, algo que tenta reconquistar agora no Stoke City, no qual também ficará emprestado por uma temporada.

"Ele tem força, velocidade e muitos atributos físicos que certamente nos ajudarão. Sua técnica e sua finalização também são fora do comum", enalteceu Mark Hughes, técnico do Stoke City. "Todos conhecem Wilfried e sabem do que ele é capaz."