City bate Everton, consolida liderança no Inglês e chega a 17 vitórias seguidas

O Manchester City somou a 17ª vitória consecutiva, ao derrotar, nesta quarta-feira, em Liverpool, o Everton, por 3 a 1, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Além da invencibilidade, o time do técnico Pep Guardiola consolidou sua liderança na competição nacional, ao atingir 56 pontos, dez a mais que Manchester United e Leicester.

Em um duelo equilibrado, o talento dos jogadores do City foi o diferencial para mais uma importante vitória. Foden abriu o placar para os visitantes, aos 32 minutos, mas o brasileiro Richarlison mostrou oportunismo para empatar o placar, aos 37, ao aproveitar um rebote.

No segundo tempo, a disputa permaneceu acirrada, mas Mahrez, em grande jogada, acertou um belo chute, aos 18 minutos, para colocar o time de Manchester à frente mais uma vez. Aos 32, foi a vez de Bernardo Silva mostrar competência para disparar bonito de fora da área e vencer o bom goleiro Pickford.

Com a derrota, o Everton fica com 37 pontos, em sétimo lugar, e se distancia da briga pelas vagas nas competições europeias. Em outro jogo desta quarta-feira, Burnley (27 pontos; 15º lugar) e Fulham (19 pontos; 18º colocado) ficaram no empate por 1 a 1.