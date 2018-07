City bate o Milan por 5 a 3 e vai à final de torneio amistoso, na Alemanha

MUNIQUE - O Manchester City está classificado para a decisão da Copa Audi, torneio de preparação para a temporada 2013/2014 do futebol europeu, disputado na Allianz Arena, em Munique. Na primeira semifinal da competição amistosa, nesta quarta-feira, o time inglês venceu o Milan por 5 a 3, em partida que teve todos os seus gols marcados no primeiro tempo.

Avassalador, o Manchester City, que começou com o brasileiro Fernandinho entre os titulares, fez 5 a 0 com extrema facilidade. O primeiro gol saiu logo aos três minutos e foi marcado por David Silva. Micah Richards e Aleksandar Kolarov ampliaram a vantagem do time inglês com gols aos 19 e 22 minutos. E o time marcou mais duas vezes, ambas com Edin Dzeko, aos 33 e aos 36 minutos.

Sendo goleado, o Milan reagiu ainda no primeiro tempo. Stephan El Shaarawy marcou duas vezes, aos 37 e aos 39 minutos. Depois, aos 43, Andrea Petagna marcou o terceiro gol do time italiano.

Na etapa final, Manchester City e Milan não conseguiram manter o ritmo intenso e o placar se manteve em 5 a 3. Melhor para o time inglês, que vai disputar a decisão da Copa Audi nesta quinta-feira, contra o Bayern de Munique às 15h45 (horário de Brasília). Já o Milan disputará o terceiro lugar contra o São Paulo, que foi derrotado pelos alemães, por 2 a 0.