City bate o West Ham e mantém liderança do Inglês; Liverpool também ganha

O Manchester City contou com um primeiro tempo arrasador para derrotar o West Ham e manter-se mais uma rodada na liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, o time de Pep Guardiola marcou três vezes no primeiro tempo, goleou o rival londrino por 4 a 0 e manteve os dois pontos de vantagem para o Liverpool, que também fez sua parte na rodada.

O resultado deste sábado levou o City a 35 pontos, contra 33 do Liverpool. Na terça-feira, o time de Manchester volta as atenções para a Liga dos Campeões, pela qual visita o Lyon na França. Já o West Ham parou nos 12 pontos, em 13.º, e visita o Newcastle no sábado que vem.

O West Ham até conseguiu equilibrar o confronto no início neste sábado, com uma boa marcação e apostando nos contra-ataques, mas durou pouco. Aos 10 minutos, o City abriu o placar. Sterling recebeu pela direita e encontrou David Silva na área. O espanhol desviou, tirou do goleiro e abriu o placar.

O gol abalou o West Ham, e o City aproveitou para ampliar somente oito minutos mais tarde. Sané recebeu pela esquerda, limpou a marcação e cruzou para Sterling, que finalizou sem goleiro. Aos 33, os dois inverteram papeis. Sterling recebeu lançamento longo pela direita e ajeitou para Sané, que deu lindo corte para deixar Balbuena no chão e marcou.

O terceiro gol acabou com qualquer ambição do West Ham, que passou quase o segundo tempo todo assistindo ao toque de bola do City. O time londrino só assustou uma vez, aos 12 minutos, quando Chicharito deu enfiada perfeita para Antonio, que arrancou e finalizou na saída de Ederson, na trave. Nos acréscimos, Sané ainda marcou mais um para selar a goleada, após assistência de Gabriel Jesus.

LIVERPOOL - Se o City fez três gols no primeiro tempo, o Liverpool marcou três vezes na etapa final para fazer 3 a 0 no Watford neste sábado, mesmo fora de casa. O resultado manteve a equipe no encalço do rival de Manchester e a embalou para o duelo de quarta-feira diante do Paris Saint-Germain, na França, pela Liga dos Campeões.

Depois de um primeiro tempo em branco, Salah abriu o placar para o Liverpool aos 21 minutos, aproveitando bom passe de Mané. Alexander-Arnold, de falta, ampliou aos 30. Pouco depois, Henderson foi expulso, mas mesmo com um a menos os visitantes selaram o placar com Roberto Firmino, aproveitando rebote do goleiro.

OUTROS RESULTADOS - Ainda neste sábado, o oscilante Manchester United não passou de um empate sem gols diante do Crystal Palace, em casa. O resultado manteve a equipe de José Mourinho na sétima colocação, com 21 pontos, fora da zona de classificação para as competições europeias.

Nos outros jogos encerrados deste sábado pelo Inglês, o Fulham deixou a lanterna da competição ao derrotar o Southampton por 3 a 2, em casa; o Everton subiu para a sexta posição, com 22 pontos, ao bater o Cardiff por 1 a 0, em Liverpool; e o Leicester ficou no empate por 1 a 1 com o Brighton & Hove Albion, fora de casa.