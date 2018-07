City busca empate com o Real, mas é eliminado na Liga Campeão inglês e com investimento milionário para montar um time de estrelas, o Manchester City não passou da fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, a equipe do técnico Roberto Mancini foi buscar um empate em 1 a 1 com o Real Madrid, em casa, resultado que significou a sua eliminação no Grupo D. Na outra partida da chave, goleada do Borussia Dortmund, por 4 a 1, sobre o Ajax, na Holanda.