City cai nos pênaltis diante do West Ham na Copa da Liga Inglesa; Liverpool e Tottenham avançam

Atual tetracampeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City se despediu do torneio nas oitavas de final, nesta quarta-feira. Após empate sem gols com o West Ham nos 90 minutos, o time comandado por Pep Guardiola perdeu nas penalidades por 5 a 3, fora de casa. Já o Liverpool e o Tottenham venceram seus jogos e avançaram às quartas de final.

Em Londres, o City entrou em campo com uma formação mista. O goleiro Ederson ficou no banco, enquanto o volante Fernandinho começou entre os 11. Kevin De Bruyne, Gündogan e Sterling também iniciaram a partida, marcada pela pouca intensidade do time no terceiro maior torneio da Inglaterra em importância. Gabriel Jesus entrou no segundo tempo - e converteu sua penalidade.

O duelo foi equilibrado ao longo dos 90 minutos, embora com maior poder de fogo do City. Mas, sem aproveitar suas chances, precisou decidir a vaga nas penalidades. Foden desperdiçou a primeira cobrança, o que acabou definindo a disputa porque, na sequência, o West Ham converteu todas as suas finalizações.

Com o revés, o City encerrou uma longa sequência de vitórias no torneio. O time tentava o pentacampeonato, após levantar o troféu nas temporadas 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21. O domínio recente do time de Manchester era tal que havia vencido também em 2013-14 e 2015-16.

Já o West Ham pôde comemorar seu segundo grande triunfo na competição. Nesta mesma edição, eliminou também o poderoso Manchester United. Agora aguarda a definição do seu adversário nas quartas, em sorteio marcado para sábado.

Fora de casa, o Liverpool contou com seus reservas para vencer mais uma na competição, ao superar o Preston North End, da segunda divisão, por 2 a 0. Dos titulares, apenas o zagueiro Joel Matip começou jogando. Mohamed Salah e Sadio Mané sequer foram relacionados, assim como os brasileiros Alisson e Fabinho. Roberto Firmino e Diogo Jota não saíram do banco. E nem precisaram. O japonês Minamino e o belga Origi marcaram os gols no segundo tempo, aos 17 e aos 34 minutos.

Também fora de casa, o Tottenham ganhou do Burnley por 1 a 0 e se garantiu nas quartas graças a brasileiros. O único gol da partida contou com assistência de Emerson Royal e gol de Lucas Moura, aos 23 minutos do segundo tempo.

Ainda nesta quarta, o Leicester City eliminou o Brighton & Hove Albion nos pênaltis, por 4 a 2, após empate por 2 a 2 no tempo normal. E o Brentford despachou o Stoke City pelo placar de 2 a 1.