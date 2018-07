City define sua vida na Liga dos Campeões diante do forte Bayern

O poder do dinheiro árabe levou o Manchester City a ganhar o Campeonato Inglês duas vezes nos últimos três anos, mas ainda não foi suficiente para fazer o time decolar na Liga dos Campeões – nas últimas três edições, caiu duas vezes na primeira fase e uma nas oitavas. E para não naufragar mais uma vez na principal competição da Europa a equipe precisa ganhar nesta terça-feira do poderoso Bayern de Munique.

“Vamos lutar durante os 90 minutos para derrotar o Bayern. Fazer um bom papel nesta competição é muito importante para o clube”, disse o técnico Manuel Pellegrini.

O time está na lanterna do Grupo E com dois pontos em quatro rodadas, e o Bayern lidera com 12. Roma e CSKA, que têm quatro, se enfrentam em Moscou. Como se não bastasse a situação delicada na tabela, o City terá desfalques importantes: Yaya Touré, Fernandinho, David Silva e Dzeko.

Embora já esteja classificado e com o primeiro lugar garantido, o Bayern viajou com o que tem de melhor à disposição de Pep Guardiola. E pode entrar em campo com artilharia pesada, porque o técnico planeja escalar Thomas Müller, Götze, Robben, Lewandowski e Ribéry.

Pelo Grupo F, o Barcelona jogará no Chipre contra o APOEL. O time está em segundo lugar com nove pontos (o PSG, que receberá o Ajax, tem dez) e vai apostar de novo no ataque formado Suárez (que ainda não fez gol pelo clube), Messi e Neymar. O argentino tem 71 gols na história da competição, e se fizer um se isolará como recordista – divide a honra com Raúl, ex-atacante do Real Madrid.

Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk só precisa empatar com o Athletic de Bilbao para garantir a classificação. O atacante Luiz Adriano, artilheiro do torneio com nove gols, estará em campo. Outros jogos: BATE Borisov x Porto, Schalke x Chelsea e Sporting x Maribor.