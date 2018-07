City derrota o Swansea, mantém ponta do Inglês e segue imbatível com Guardiola

O Manchester City continua imbatível neste começo de temporada. Neste sábado, conquistou a décima vitória em dez partidas oficiais sob o comando de Pep Guardiola ao derrotar o Swansea por 3 a 1 mesmo fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Inglês, e manteve a liderança tranquila da competição.

O resultado levou o City a 18 pontos, já a quatro do segundo colocado Tottenham. Agora, as atenções voltam-se para a Liga dos Campeões, pela qual enfrentará o Celtic na Escócia, na próxima quarta-feira. O Swansea, por sua vez, é o 16.º no Inglês, com quatro pontos, e volta a campo pela competição sábado que vem, quando recebe o Liverpool.

Neste sábado, o City parecia que deslancharia, porque abriu o placar logo aos oito minutos, quando Agüero aproveitou cruzamento de Sagna, dominou já tirando do zagueiro e finalizou firme para marcar.

Mas o gol acordou o Swansea, que foi para cima e respondeu somente três minutos depois. Bravo fez grande defesa após cruzamento da esquerda e desvio de Llorente na área. Só que no lance seguinte, aos 12, o espanhol aproveitou escorregão de Sagna, dominou e finalizou com estilo para empatar. Os jogadores do City reclamaram de falta no lateral francês.

O jogo, então, ficou equilibrado. O City criava as melhores chances, mas esbarrava na falta de pontaria. Isso até os 19 minutos do segundo tempo, quando o árbitro viu pênalti de Van der Hoorn sobre De Bruyne. Agüero bateu com cavadinha e marcou pela quinta vez no campeonato, se igualando a Diego Costa e Michail Antonio na artilharia.

O gol fez o Swansea se lançar ao ataque, e aí sobrou espaço para o City chegar ao terceiro gol. Sterling aproveitou contra-ataque, recebeu no meio de campo e arrancou sozinho. De frente para o zagueiro, pedalou e deu lindo corte antes de finalizar no canto para selar o placar.

LIVERPOOL GOLEIA

Quem também venceu neste sábado, e sem qualquer dificuldade, foi o Liverpool. Em casa e com um jogador a mais desde os 29 minutos, o time de Jürgen Klopp aproveitou para aplicar 5 a 1 sobre o Hull City, com direito a belo gol do brasileiro Philippe Coutinho. O resultado levou a equipe a 13 pontos, na terceira colocação. O Hull tem sete e é o 12.º.

Não demorou para Lallana abrir o placar neste sábado, aos 16 minutos, após ótima assistência de Philippe Coutinho. O segundo sairia aos 30, com Milner cobrando pênalti cometido por El Mohamady, que foi expulso. Ainda no primeiro tempo, Sadio Mane, aos 36, ampliou para 3 a 0.

No segundo tempo, o Liverpool relaxou e permitiu que Meyler diminuísse. Mas logo aos sete minutos, Coutinho marcou um golaço ao receber na intermediária, ajeitar para o pé direito e acertar o canto do goleiro. Ainda houve tempo para que Milner marcasse mais um de pênalti, aos 25, e fechasse o placar.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, destaque para o Tottenham, que subiu para a vice-liderança da tabela, com 14 pontos, ao derrotar o Middlesbrough por 2 a 1, fora de casa. O Everton visitou o Bournemouth e sofreu sua primeira derrota, por 1 a 0. O Stoke City recebeu o West Bromwich e ficou no 1 a 1, enquanto o Crystal Palace derrotou o Sunderland por 3 a 2, mesmo fora de casa.