City derrota United e vai à final da Copa da Inglaterra

O gol da vitória foi marcado por Yayá Toure aos oito minutos do segundo tempo no estádio de Wembley, aproveitando-se de uma falha da defesa e encerrando as esperanças do United de repetir o triplete de 1999, quando venceu a Copa da Inglaterra, a Liga dos Campeões e o Campeonato Inglês.

O City, que começou devagar mas terminou a partida muito melhor, enfrentará Bolton Wanderers ou Stoke City, que jogam a outra semifinal também em Wembley, no domingo. A decisão será no dia 14 de maio.

O United começou bem a partida e poderia ter marcado antes dos 15 minutos, quando Dimitar Berbatov teve duas chances em apenas um minuto, mas desperdiçou ambas, enquanto o City conseguiu segurar a pressão inicial e controlou o jogo a partir do final do primeiro tempo.

O dia ruim para o United terminou quando Scholes levou o cartão vermelho aos 27 minutos do segundo tempo, por uma entrada dura em Pablo Zabaleta.

Os ânimos ficaram exaltados após o apito final, quando uma discussão entre o atacante Mario Balotelli, do City, e o meia brasileiro Anderson fez com que o zagueiro Rio Ferdinand, do United, tivesse que ser segurado pelos seus companheiros enquanto partia para cima de Balotelli.

O time de Alex Ferguson era favorito, mas não tinha Wayne Rooney, que estava suspenso, enquanto o City não possuía o argentino Carlos Tevez, capitão e jogador mais perigoso da equipe, que sofreu uma lesão no tendão durante a derrota por 3 x 0 contra o Liverpool, na segunda-feira.