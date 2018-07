City e Arsenal vencem e disparam na ponta do Inglês, com 25 pontos

Arsenal e Manchester City aproveitaram o empate sem gols do Manchester United com o Crystal Palace, em Londres, para dispararem na liderança do Campeonato Inglês. O Arsenal foi ao País de Gales e venceu o Swansea City por 3 a 0, enquanto o City sofreu, mas, com gol de pênalti aos 44 minutos do segundo tempo, fez 2 a 1 no Norwich City em casa. O West Ham, então terceiro colocado, perdeu do Watford por 2 a 0.

Com esses resultados, o Arsenal e o Manchester City foram a 25 pontos, enquanto o Manchester United agora aparece com 21. O West Ham tem 20 e, assim como o United, perdeu posição para o Leicester City. A sensação do Inglês fez 3 a 2 no West Browmich e chegou aos 22 pontos, em terceiro.

Em Manchester, Joe Hart quase pôs tudo a perder para o City. Faltando sete minutos para o fim, ele deixou escapar a bola após agarrar um cruzamento e praticamente jogou ela para dentro do gol. Jerome bateu na bola para ficar com ele os méritos pelo gol.

O time do técnico Manuel Pellegrino havia aberto o placar aos 22 minutos com Otamendi, ex-Atlético-MG, de cabeça, e conseguiu voltar à frente graças a um pênalti marcado a dois minutos do fim do jogo. Yaya Touré converteu e fez 2 a 1.

No País de Gales, o Arsenal teve vida mais fácil e venceu o Swansea City por 3 a 0. Todos os gols, porém, saíram no segundo tempo. Giroud abriu o placar, Koscielny fez o segundo e Campbell fechou a contagem. Contratado em 2011, o atacante da Costa Rica nunca havia marcado em jogos oficiais pelo Arsenal.

Com dois gols de oportunismo, o nigeriano Ighalo determinou a vitória do Watford por 2 a 0 sobre o West Ham, em casa. Já em West Bromwich o time mandante saiu na frente com Rondón, mas levou a virada em gols de Mahrez (duas vezes) e Vardy. Lambert, de pênalti, descontou.

Brigando contra a última colocação, o Newcastle só empatou em casa com o Stoke, por 0 a 0. Agora a zona de degola tem Newcastle (sete), Sunderland (seis) e Aston Villa (quatro). Os dois últimos ainda jogam por esta 11.ª rodada.