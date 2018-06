City é sorteado para pegar o Wigan nas oitavas da Copa da Inglaterra

A Associação de Futebol sorteou nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra e determinou que o Manchester City vai enfrentar o Wigan, em um duelo que reeditará a decisão do torneio na temporada 2012/2013.

Além do Manchester City, também avançaram às oitavas de final da Copa da Inglaterra dois dos principais do clubes do país neste momento, casos de Manchester United e Chelsea. Mas eles escaparam de um confronto nesta etapa da competição, assim como o Tottenham, que ainda precisa vencer o segundo duelo com o Newport County, da quarta divisão inglesa, para passar de fase - o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, o que forçou a realização de um "replay".

O Manchester United foi sorteado para enfrentar Hudderesfield ou Birmingham, fora de casa. O Chelsea será mandante contra o Hull City, enquanto o Tottenham, se superar o time da quarta divisão em 7 de fevereiro, no estádio de Wembley, terá pela frente o Rochdale ou o Milwall. Além disso, o West Bromwich Albion fará um duelo entre times da primeira divisão com o Southampton.

O Manchester City, então, tentará se vingar do Wigan, que em 2013 o surpreendeu ao derrotá-lo por 1 a 0 na Copa da Inglaterra. Na mesma temporada, o time foi rebaixado para a segunda divisão nacional, sendo que agora está na terceira, ainda que a lidere. Já o time de Manchester ocupa a liderança da elite inglesa, com 12 pontos de vantagem.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra:

Sheffield Wednesday x Notts County ou Swansea

West Bromwich Albion x Southampton

Chelsea x Hull

Leicester x Sheffield United

Huddersfield ou Birmingham x Manchester United

Millwall ou Rochdale x Newport County ou Tottenham

Brighton x Coventry

Wigan x Manchester City