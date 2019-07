City e United goleiam rivais ingleses em amistosos de pré-temporada

Em preparação para a temporada 2019/2020, os dois clubes de Manchester conseguiram nesta quarta-feira vencer com facilidade os seus jogos de pré-temporada longe da Inglaterra. Na cidade de Nanjing, na China, o City, atual campeão nacional, fez 4 a 1 no West Ham, com destaque para a boa atuação com dois gols de Raheem Sterling. Também por goleada, de 4 a 0, o United bateu o Leeds United em Perth, na Austrália.

A vitória do Manchester City sobre o West Ham faz parte da Premier League Asia Trophy, torneio amistoso entre clubes ingleses na China que está em sua nona edição. A final, que será disputada na cidade de Xangai, será neste sábado contra o Wolverhampton, que no primeiro jogo do dia goleou o Newcastle por 4 a 0. Na preliminar, os dois derrotados das semifinais disputarão o terceiro lugar.

Preocupado em dar ritmo de jogo aos atletas, o técnico espanhol Pep Guardiola começou a partida com um time misto e aos poucos foi colocando em campo a maioria dos titulares - os brasileiros Gabriel Jesus e Ederson e os argentinos Sergio Agüero e Otamendi ainda estão de férias por terem participado da Copa América.

Além dos dois gols de Sterling, que completaram a goleada, Nmecha, em cobrança de pênalti, e David Silva balançaram as redes para o Manchester City. Pelo lado do West Ham, quem marcou foi Noble também em uma cobrança de pênalti.

Na Austrália, também com um time misto, o Manchester United não teve trabalho para golear o Leeds United, que joga a segunda divisão inglesa, no lotado Optus Stadium, em Perth. Os gols do time comandado pelo técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer foram marcados por Greenwood, Rashford, Phil Jones e Martial - este em cobrança de pênalti.

Agora, o Manchester United segue o trabalho de pré-temporada neste sábado diante da Inter de Milão, no estádio Nacional de Cingapura, pela sua estreia na International Champions Cup. Na sequência, o rival será o Tottenham, no próximo dia 25, em Xangai. Os testes serão encerrados com o amistoso contra o Milan, em 3 de agosto, em Cardiff, no País de Gales.