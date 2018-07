City empata com Arsenal e precisa torcer contra rival para ir à Liga dos Campeões

O Manchester City ficou no empate por 2 a 2 com o Arsenal, em casa, neste domingo, e ficou em uma situação delicada na briga direta por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, pois terá de torcer por um tropeço do arquirrival Manchester United.

Com o empate, o Manchester City foi a 65 pontos, na quarta posição, que leva à fase qualificatória do torneio continental, enquanto que o Arsenal se manteve em terceiro, com 68. O Manchester United aparece em quinto lugar, com 63 pontos, mas com um jogo a menos.

A partida ficou marcada por uma homenagem dos torcedores do Manchester City ao técnico chileno Manuel Pellegrini, que comandou a equipe pela última vez no Etihad Stadium. Ele será substituído pelo espanhol Pep Guardiola na próxima temporada.

O jogo começou com um Manchester City indo para cima, sufocando e sem dar espaço para o Arsenal pensar as jogadas. E o gol logo saiu, aos sete minutos. Sérgio Agüero aproveitou a sobra, cortou um marcador e chutou de pé esquerdo.

Mas logo em seguida, a zaga dos donos da casa bobeou e acabou cedendo o empate. Aos nove minutos, Clichy errou recuo para Hart, mas a bola foi na trave e saiu para escanteio. Na cobrança, Giroud apareceu no meio da defesa adversária e deixou tudo igual para o Arsenal.

Já na segunda etapa, o Manchester City buscou novamente pressionar o Arsenal e conseguiu retomar a frente do placar aos seis minutos. De Bruyne arrancou do meio de campo e chutou da entrada da área para fazer 2 a 1. Mas o Arsenal logo conseguiu se recompor e buscou o empate aos 22 minutos. Com passe de Giroud, Alexis Sánchez bateu colocado e saiu para o abraço.

Agora Arsenal, Manchester City e Manchester United brigam por uma vaga direta à fase de grupos da Liga dos Campeões e outra ao qualificatório. O United faz o jogo atrasado contra o West Ham fora de casa, nesta terça-feira, e depois recebe o Bournemouth no próximo domingo, pela rodada final do Campeonato Inglês. No mesmo dia e horário, o City encara o Swansea City no País de Gales, enquanto que o Arsenal recebe o lanterna e já rebaixado Aston Villa.

LIVERPOOL VENCE E SONHA COM LIGA EUROPA

Ainda neste domingo, o Liverpool bateu o Watford por 2 a 0, no estádio Anfield Road, em Liverpool, e se manteve vivo na briga por uma vaga na Liga Europa pelo Campeonato Inglês - embora se preocupe mais com o título do torneio continental na atual temporada, que dá vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Liverpool se manteve no oitavo lugar com 58 pontos, dois atrás do Southampton, que está na sexta colocação, a última que dá direito a uma vaga na Liga Europa 2016/2017. Já o Watford estacionou nos 44 pontos, na 13.ª posição, com um jogo a menos.

Em um jogo para cumprir tabela do Watford, o Liverpool também não mostrou muito entusiasmo. O time comandado pelo técnico alemão Jürgen Klopp está com a cabeça no jogo do próximo dia 18 contra o Sevilla, na cidade da Basileia, na Suíça, pela final da Liga Europa.

O primeiro gol da partida saiu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o meia brasileiro Philippe Coutinho lançou para Benteke, que ajeitou e Joe Allen completou para as redes. Aos seis da segunda etapa, Klopp sacou Coutinho para dar lugar ao atacante Roberto Firmino. A substituição mostrou resultado somente aos 31 minutos, quando o brasileiro acertou um chute da meia-lua e deu números finais ao placar.

Pela última rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool encara o West Bromwich fora de casa, no próximo domingo. Já o Watford precisa viajar para enfrentar o Norwich nesta quarta-feira, em partida adiada, e depois recebe o Sunderland daqui a uma semana.