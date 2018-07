City empata com Liverpool e perde chance de disparar

Sem perder há oito jogos no Campeonato Inglês, o Liverpool tem 23 pontos e continua brigando na parte de cima da tabela, em sexto, a dois pontos do Chelsea, time que, até aqui, ficaria com a vaga na Liga Europa do ano que vem. Já o City tropeçou pela segunda vez na competição. Até aqui, são 11 vitórias e dois empates, com 35 pontos. No meio da semana, a equipe de Manchester perdeu para o Napoli e pôs em risco sua classificação na Liga dos Campeões.

Apesar de o Liverpool mandar no jogo e ser mais perigoso a maior parte do tempo, foi o City que abriu o placar, aos 30 minutos do primeiro tempo. David Silva cobrou escanteio pelo lado direito e Kompany subiu sozinho no primeiro pau para desviar de leve e marcar.

O empate, porém, veio logo na sequência, dois minutos depois. Adam arriscou um chute fraco e rasteiro de fora da área. A bola ia para fora, mas Lescott resolveu tentar cortar e mandou contra o seu próprio gol. Hart, que acompanhava o lance, não conseguiu se recuperar a tempo.

Já aos 37 minutos do segundo tempo, Balotelli foi expulso, deixou o City com um a menos e permitiu que a pressão de Liverpool crescesse. Quase no fim, aos 47, Andy Carroll tentou o chute e Hart fez excelente defesa.

OUTRO JOGO - Mais cedo, Swansea City e Aston Villa fizeram um jogo triste no País de Gales. Poucas horas antes de a bola rolar em Swansea foi anunciada a morte do técnico da seleção daquele país, Gary Speed. Com jogadores e torcedores abalados, o resultado foi um fraco 0 a 0. O resultado deixou o Aston Villa em oitavo com 16 pontos e o time galês em 13.º, com 14.