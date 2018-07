City empata com o Liverpool e Balotelli é expulso

Vincent Kompany pôs o City em vantagem aos 31 minutos, numa cabeçada. O Liverpool, no entanto, empatou dois minutos mais tarde quando Joleon Lescott desviou um chute de Charlie Adam para sua própria rede.

Balotelli entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo mas foi expulso 18 minutos depois, e o goleiro da seleção inglesa Joe Hart fez algumas defesas salvadoras para manter a série invicta do City.

Com 35 pontos, o City permaneceu cinco à frente do segundo colocado Manchester United, com o Tottenham Hotspur em terceiro com 28 pontos. O Liverpool agora é sexto, com 23.

Mais cedo, o Swansea City ficou no 0 x 0 com o Aston Villa no Liberty Stadium, numa partida ofuscada pelas notícias da morte do treinador da seleção de País de Gales, Gary Speed.