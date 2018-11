City empata e se classifica às oitavas; Taison mantém Shakhtar vivo

Um gol do atacante brasileiro Taison, aos 45 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Hoffenheim, na Alemanha, por 3 a 2, nesta terça-feira, em jogo válido pela quinta e penúltima rodada do Grupo F da Liga dos Campeões da Europa. Com o resultado, o time ucraniano chegou aos cinco pontos e vai tentar em casa a vaga nas oitavas de final na última rodada, no dia 12 de dezembro, diante do Lyon, que empatou contra o classificado Manchester City por 2 a 2, na França.

Taison foi o autor de dois gols na vitória do Shakhtar Donetsk, que chegou a abrir 2 a 0 com 15 minutos de jogo, mas o Hoffenheim foi buscar o empate ainda na primeira etapa, com os gols marcados por Kramaric e Zuber.

Jogando na França, o Manchester City arrancou um empate por 2 a 2, após estar em desvantagem no placar duas vezes. O habilidoso canhoto Cornet perdeu duas ótimas chances na primeira etapa, mas mostrou categoria para abrir o placar para o Lyon.

Laporte, de cabeça, empatou para o Manchester City, mas Cornet voltou a colocar a equipe francesa na frente do placar. Aguero, de cabeça, após cobrança de escanteio, garantiu o ponto que mantém o clube da Inglaterra na primeira colocação do grupo.

O Manchester City lidera com 10 pontos, contra sete do Lyon, enquanto que o Shakhtar Donetsk soma cinco. O Hoffenheim, eliminado, acumula apenas três. Na última rodada, o clube inglês receberá o Hoffenheim, que ainda tentará uma vaga na fase eliminatória da Liga Europa.