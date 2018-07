City empresta recém-contratado Zuculini ao Valencia

Zuculini chegou a disputar diversas partidas do City durante a pré-temporada e inclusive entrou no segundo tempo da derrota para o Arsenal na decisão da Supercopa da Inglaterra. Mas o técnico Manuel Pellegrini avaliou que o meia ainda está muito cru para ter papel importante no time de Manchester e, por isso, foi tomada a decisão de emprestá-lo.

Apesar de ver adiado o sonho de ser jogador de um dos principais times do mundo na atualidade, Zuculini não pareceu chateado ao se apresentar ao Valencia. "Começa um novo desafio para mim e para o clube, que terá muitos outros pela frente. Esperamos cumprir as expectativas", declarou ao site oficial do time espanhol.

O Valencia definiu Zuculini como "um dos jogadores mais promissores da Argentina". O meia atuou em diversas seleções de base do país e se destacou com a camisa do Racing. Tanto que chamou a atenção do Manchester City, que desembolsou 3 milhões de libras (R$ 11,2 milhões) para contratá-lo durante a pré-temporada.