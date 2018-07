City empresta zagueiro Nastasic ao Schalke 04 até o fim da temporada

O jovem zagueiro Matija Nastasic terá casa nova até o fim da atual temporada. O jogador de 21 anos do Manchester City assinou nesta quarta-feira contrato de empréstimo com o Schalke 04. O vínculo vai até o dia 30 de junho deste ano, com opção de compra com preço fixado para o time alemão.

Nastasic já se apresentou ao novo clube e chegou à cidade de Doha, no Catar, onde o Schalke faz intertemporada, na última madrugada. O jogador já conheceu seus novos companheiros, o técnico Roberto Di Matteo e recebeu a camisa número 31.

O zagueiro estava no City desde 2012, quando foi contratado após se destacar pela Fiorentina. No time inglês, no entanto, sofreu com a concorrência e uma sequência de lesões e não conseguiu se firmar entre os titulares. Mesmo assim, é convocado para a seleção sérvia desde os 18 anos e já atuou em 16 partidas defendendo seu país.