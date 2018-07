City explica que David Silva não sofreu fraturas em cotovelada

Não passou de um grande susto a cotovelada que David Silva levou no último domingo, durante a vitória do Manchester City sobre o West Ham por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, o clube comunicou que o jogador espanhol não sofreu fraturas em razão do incidente.

David Silva foi levado a um hospital para realizar exames no seu rosto e na clavícula após ser atingido por uma cotovelada de Cheikhou Kouyaté, volante do West Ham, durante o duelo em Manchester. O jogador recebeu atendimento médico de aproximadamente oito minutos dentro de campo, sendo, posteriormente retirado cuidadosamente, em uma maca, com um colar cervical e recebendo oxigênio. Depois, foi levado a um hospital.

Nesta segunda-feira, porém, o Manchester City explicou que David Silva não sofreu nenhuma fratura. Assim, agora ele será monitorado pelo departamento médico do clube para definir se ele terá condições de participar do duelo do próximo sábado com o Aston Villa pelo Campeonato Inglês.

Na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Manchester City está em quarto lugar no torneio nacional com 64 pontos.