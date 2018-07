City faz 6 a 0 no West Ham e fica muito perto de final

MANCHESTER - Os torcedores do Manchester City já podem começar a procurar ingressos para a final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, a equipe do técnico Manuel Pellegrini não tomou conhecimento do West Ham, goleou por 6 a 0 no Etihad Stadium e ficou muito perto de chegar à final da competição.

O jogo de volta da semifinal será em 21 de janeiro, em Londres, e o City pode perder por até cinco gols de diferença que mesmo assim avança à final. Seria apenas a quarta decisão do clube na competição, a primeira desde 1976.

O adversário do Manchester City na final pode ser o rival caseiro, o Manchester United. Para isso, porém, o time vermelho precisa vencer o Sunderland na volta da outra semifinal. Na partida de ida, terça, o lanterna do Inglês venceu em casa por 2 a 1 e ficou em vantagem para chegar à decisão.

Depois do vacilo do rival, o City mostrou como é que se faz. Diante do vice-lanterna do Campeonato Inglês, abriu o placar logo aos 12 minutos, com Negredo. O espanhol fez também o segundo, aos 26, e o quarto gol, já na etapa final.

Ainda no primeiro tempo, Yaya Touré foi o responsável por anotar o terceiro na conta do Manchester City. Aos 15 da segunda etapa, Dzeko fez o quinto e matou o confronto. Mesmo assim ainda houve espaço para o sexto, aos 44, também marcado pelo atacante bósnio.