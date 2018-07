City fura retranca do Everton, ganha e mantém 100% no Inglês

O Manchester City é o time a ser batido neste início de Campeonato Inglês. Neste domingo, a equipe suou diante de uma defesa bem armada do Everton, mas marcou duas vezes no segundo tempo e venceu por 2 a 0, mesmo jogando em Liverpool. Com o resultado, manteve os 100% de aproveitamento neste início de temporada europeia.

Única equipe a vencer suas três partidas no Inglês, o City lidera com nove pontos. De quebra, segue sem levar gols na competição. Na próxima rodada, duelará com o Watford em casa, sábado que vem. O Everton, por sua vez, perdeu pela primeira vez, parou nos quatro pontos e encarará o Tottenham fora de casa também no sábado.

O início da partida deste domingo dava conta de como seria a pressão do City. Logo com um minuto, David Silva quase marcou. Aos oito, foi a vez de Agüero ter boa chance, mas o norte-americano Howard voltou a salvar o Everton.

A pressão era gigantesca. David Silva e Agüero passaram perto mais uma vez, mas falharam na finalização. Do outro lado, Lukaku respondeu e até chegou a balançar as redes, mas a arbitragem já havia parado o lance marcando impedimento. Nos acréscimos, ele mesmo acertou o travessão de Hart em cobrança de falta.

Mas no segundo tempo a blitz do City voltou e após somente dois minutos David Silva acertou a trave. Depois de tanto insistir, o time de Manchester marcou aos 14 minutos. Kolarov fez a ultrapassagem pela esquerda e recebeu de Sterling. Mesmo sem ângulo, tocou direto para o gol, enganando Howard, que foi mal para o lance.

Dois minutos depois, no entanto, o goleiro voltaria a salvar a equipe, em lance cara a cara com Jesús Navas. A única boa oportunidade do Everton na etapa final aconteceu aos 33, quando Naismith tentou de cabeça e venceu Hart, mas Kompany tirou em cima da linha.

Quem marcaria, no entanto, seria mesmo o City. Minutos depois de entrar em campo, Nasri tabelou com Yaya Touré, recebeu na área e, com pouco espaço, deu lindo toque de cobertura para passar por Howard e fazer um golaço, selando o resultado.

Na outra partida do dia pelo Campeonato Inglês, o Watford, do goleiro Gomes, recebeu o Southampton e não passou de um empate por 0 a 0. Foi o terceiro empate em três partidas do Watford, que está no meio da tabela com três pontos. Já o Southampton somou apenas seu segundo ponto e está na parte de baixo da classificação.