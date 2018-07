City goleia e mantém 100% de aproveitamento no Inglês; Arsenal vence fora

O Manchester City continua em estado de graça sob o comando de Pep Guardiola. Neste sábado, a equipe manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês após cinco rodadas, ao golear o Bournemouth por 4 a 0, em casa. Já são oito vitórias em oito partidas oficiais do treinador espanhol em seu novo clube.

O grande desempenho deixa o City na liderança da tabela, com 15 pontos, já a cinco de Arsenal, Chelsea e Liverpool, que também atuaram cinco vezes. Na quarta-feira, a equipe inicia sua caminhada na Copa da Liga Inglesa diante do Swansea, fora de casa. O Bournemouth, por sua vez, soma quatro pontos no Inglês e encara o Preston North End na terça, pela Copa da Liga.

Neste sábado, mais uma vez De Bruyne foi o maestro da goleada, participando dos quatro gols. Foi dele o primeiro, aos 14 minutos, cobrando falta com categoria por baixo da barreira. Aos 24, após rápido contra-ataque, o belga deu enfiada perfeita para Sterling. De frente para o gol, o atacante rolou para Iheanacho marcar.

A velocidade do City nos contra-ataques impressionava, e foi assim que o time marcou o terceiro. Aos dois minutos do segundo tempo, novamente De Bruyne comandou o contragolpe. Desta vez, deixou Iheanacho sozinho, que devolveu o presente para Sterling marcar sem goleiro.

O City chegava com facilidade e marcou o quarto aos 20 minutos. Após linda troca de passes pela esquerda, De Bruyne deu enfiada perfeita para Gündogan finalizar da entrada da área. Nem mesmo a expulsão de Nolito, aos 40 minutos, estragou a festa dos donos da casa.

ARSENAL VENCE

Outro grande clube inglês que venceu na rodada sem maiores dificuldades foi o Arsenal. Neste sábado, a equipe londrina visitou o Hull City e não teve trabalho para golear por 4 a 1, com dois gols de Alexis Sánchez. O resultado a deixou na vice-liderança, com 10 pontos, enquanto o Hull tem sete e é o décimo.

O Arsenal abriu o placar aos 16 minutos com Sánchez, que desviou finalização de Iwobi, mas a partida só ficou fácil a partir dos 39, quando Livermore cometeu pênalti e foi expulso. Sánchez desperdiçou a cobrança, mas a vantagem numérica faria a diferença no segundo tempo.

Aos nove minutos, Iwobi foi decisivo mais uma vez e deu linda assistência para Walcott marcar. O Hull só diminuiu aos 33, em pênalti cometido por Cech. Snodgrass cobrou com categoria e marcou.

Mas não demoraria para o Arsenal ampliar. Aos 37, Sánchez aproveitou rebote do goleiro, cortou a marcação e fez o seu segundo. Já nos acréscimos, Xhaka arriscou de muito longe e acertou uma bomba no ângulo direito do goleiro para fechar o placar.

OUTROS RESULTADOS

Quem também venceu com facilidade neste sábado foi o atual campeão Leicester. Em casa, recebeu o Burnley e fez 3 a 0, com dois gols do recém-contratado Slimani. Com o resultado, a zebra da última temporada soma sete pontos na tabela, na nona colocação. O Burnley tem quatro e é o 15.º.

Também diante de sua torcida, o West Bromwich derrotou o West Ham por 4 a 2, com dois gols de Chadli, e chegou a sete pontos, na oitava posição. O West Ham começa mal o campeonato, tem somente três pontos e é o 17.º.