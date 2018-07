City goleia o lanterna Swansea e chega à 15ª vitória seguida no Inglês

No confronto entre o líder e o lanterna do Campeonato Inglês, o Manchester City confirmou o favoritismo e atropelou o Swansea por 4 a 0, nesta quarta-feira, mesmo fora de casa. Como esperado, o time de Pep Guardiola passeou diante do último colocado, venceu pela 15.ª vez seguida na competição e ampliou a ótima campanha.

+ TEMPO REAL - Swansea 0 x 4 Manchester City

O resultado levou o City a incríveis 16 vitórias em 17 partidas do campeonato, com 49 pontos. Por outro lado, o Swansea se afunda cada vez mais na lanterna e segue com apenas 12 pontos somados. No sábado, os comandados de Guardiola recebem o Tottenham, dois dias antes do Swansea visitar o Everton.

Nesta quarta, o City manteve o comportamento ofensivo e foi para cima nos primeiros minutos. Aos seis, Fernandinho arriscou de primeira, de fora da área, e exigiu grande defesa de Fabianski. Três minutos depois, Jordan Ayew tentou também de longe e parou em boa defesa de Ederson.

Mas foi só um susto, porque o City seguiu em cima, perdeu boas chances, até abrir o placar aos 26. Bernardo Silva recebeu pela direita e cruzou. A defesa do Swansea e o goleiro Fabianski se atrapalharam e David Silva deu toque esperto de calcanhar para marcar o primeiro.

Agüero, dois minutos depois, exigiu boa defesa do goleiro do Swansea em chute rasteiro. Mas aos 33, o City ampliou. De Bruyne surpreendeu em falta pela esquerda e bateu forte, direto para o gol. A bola passou por todo mundo e enganou Fabianski, que não alcançou.

O Swansea voltou do intervalo com mudanças, mais ofensivo, e foi castigado por isso. O City aproveitou o espaço e passou a criar uma chance atrás da outra. Logo aos 45 segundos, De Bruyne tocou para David Silva, que deixou passar e recebeu de Agüero. De frente para o gol, deslocou Fabianski, mas jogou para fora.

Em nova boa jogada pela direita, Agüero quase marcou aos cinco. Mas no minuto seguinte, saiu o terceiro. David Silva tocou na esquerda para Sterling e se apresentou na área para receber de volta, tocar por cima do goleiro e comemorar.

A vantagem permitiu ao City relaxar, embalou os jogadores e tornou o duelo uma apresentação de gala dos visitantes. Aos 16, De Bruyne, David Silva e Agüero fizeram linda triangulação, o argentino recebeu na área e bateu para fora. De tanto insistir, Agüero marcou o seu aos 39 minutos, em finalização cruzada, para selar o resultado.

OUTROS RESULTADOS

Se o City teve facilidade para vencer fora de casa, o mesmo pode se dizer do Leicester, que atropelou o Southampton por 4 a 1, mesmo nos domínios do adversário. Okazaki, duas vezes, Mahrez e King marcaram os gols que levaram os visitantes a 26 pontos, em oitavo, ainda sonhando com vaga nas competições europeias. O Southampton parou nos 18 pontos.

Já o Everton teve bem mais dificuldade, mas também venceu longe de Liverpool. Nesta quarta-feira, a equipe viajou para encarar o Newcastle e levou a melhor por 1 a 0, com o gol solitário de Wayne Rooney. Assim, chegou aos 22 pontos, em décimo, afundando o adversário, que parou em 15 e luta contra o rebaixamento.