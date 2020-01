City goleia time da 4ª divisão e avança na Copa da Inglaterra; United tropeça

O Manchester City se impôs neste sábado e goleou o modesto Port Vale, da quarta divisão inglesa, por 4 a 1, no Etihad Stadium. O time de Pep Guardiola chegou a levar o empate, mas, mesmo com vários reservas, deslanchou na sequência e confirmou o favoritismo para avançar na Copa da Inglaterra.

O ucraniano Zinchenko, o argentino Agüero, o zagueiro Harwood-Bellis e o jovem Phil Foden anotaram os gols da goleada. Tom Pope fez de cabeça no primeiro tempo o gol de honra do Port Vale, que pode ser considerado histórico diante do abismo que separa os dois times.

Outro que confirmou o favoritismo foi o Leicester, vice-líder do Campeonato Inglês, que passou pelo Wigan por 2 a 0. O time do técnico Brendan Rodgers não teve dificuldade mesmo jogando com uma escalação alternativa, poupando os principais jogadores. Os gols foram marcados por Tom Pearce (contra) e pelo meia Harvey Barnes.

Quem não conseguiu garantiu sua classificação foi o Manchester United, que empatou sem gols fora de casa com o Wolverhampton e, assim, terá de jogar o "replay" em casa, no Old Trafford, para avançar no torneio.

O jogo entre os dois times que estão separados por apenas um ponto na tabela de classificação do Campeonato Inglês foi equilibrado, com ambos tendo finalizado 12 vezes, sendo duas conclusões a gol dos donos da casa. O time treinado pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer teve maior posse de bola (51%), mas praticamente não ameaçou o gol do rival.

Estreia de brasileiro

O brasileiro João Pedro, ex-Fluminense, fez sua estreia pelo Watford neste sábado. O resultado não foi dos melhores, uma vez que a sua equipe apenas empatou com o Tranmere Rovers, time da terceira divisão inglesa, por 3 a 3.

João Pedro, de 18 anos, entrou em campo na segunda etapa, quando o Watford vencia por 3 a 0, com gols de Dele-Bashiru, Nathaniel Chalobah e Roberto Pereira. O jovem brasileiro teve atuação discreta e viu sua equipe desmoronar na etapa final ao sofrer três gols em 22 minutos e levar o empate. Agora, terá de brigar pela vaga no "replay".

Em outros jogos da terceira fase da Copa da Inglaterra realizados neste sábado, o Burnley venceu o Peterborough United por 4 a 2, o Southampton fez 2 a 0 no Huddersfield Town, o Norwich derrotou o Preston North End por 4 a 2, o Newcastle empatou em 1 a 1 com o Rochdale, e o Bournemouth goleou o Luton Town por 4 a 0.

As zebras foram as eliminações de Aston Villa e Brighton, ambos da primeira divisão inglesa. O primeiro levou 2 a 1 do Fulham fora de casa, e o segundo foi superado em casa por 1 a 0 pelo Sheffield Wednesday.