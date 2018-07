City goleia United no clássico de Manchester no Inglês

MANCHESTER - O Manchester City conquistou uma expressiva vitória na quinta rodada do Campeonato Inglês. Neste domingo, no City of Manchester, o time se impôs em casa e goleou o rival Manchester United por 4 a 1. O atacante argentino Sergio Agüero foi o principal destaque da vitória ao marcar dois gols.

Com o triunfo, o City chegou aos dez pontos, na terceira colocação no Campeonato Inglês. Já o Manchester United está apenas em oitavo lugar, com sete pontos. E o novo tropeço deve pressionar o técnico David Moyes, substituto de Alex Ferguson, pois o time ainda não conquistou vitórias diante de grandes adversários no torneio nacional - antes, perdeu do Liverpool e empatou com o Chelsea.Neste domingo, o Manchester United entrou em campo sem o atacante holandês Robin van Persie e foi completamente envolvido pela velocidade do setor ofensivo do adversário. E o Manchester City abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Nasri passou de letra para Kolarov, que cruzou para Agüero. O argentino completou de voleio para as redes.

O segundo gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. Nasri cobrou escanteio, Negredo desviou de cabeça e Yaya Touré completou para as redes. E o Manchester City marcou mais duas vezes no começo da etapa final. O primeiro deles saiu logo no minuto inicial e foi novamente de Agûero, que finalizou após cruzamento de Negredo. Já o quarto gol foi marcado aos cinco minutos. Jesús Navas avançou pela direita e cruzou para Negredo. Ele errou o cabeceio, mas Nasri aproveitou bem a chance e bateu de primeira para fazer 4 a 0. No final do jogo, o Manchester United diminuiu em cobrança de falta de Rooney, aos 41 minutos.

TOTTENHAM

Também neste domingo, o Tottenham contou com a participação decisiva de Paulinho para triunfar. O volante brasileiro marcou o gol da vitória do time londrino sobre o Cardiff, fora de casa, por 1 a 0, aos 47 minutos do segundo tempo. O resultado deixou o Tottenham na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 12 pontos. A pontuação é a mesma do Arsenal, que ocupa a primeira colocação por ter vantagem no saldo de gols (5 a 4).