City marca no fim e vence lanterna no Campeonato Inglês

A vitória manteve a equipe na briga pelo título inglês, com 39 pontos, na segunda colocação. Seu principal rival, o Manchester United, lidera com 42 pontos, mas ainda atua neste domingo. Na próxima rodada, o City enfrenta o Sunderland, quarta-feira, fora de casa. Já o Reading se manteve na lanterna da competição, com 10 pontos, e terá pela frente o Swansea, também na quarta.

A partida deste sábado foi um verdadeiro bombardeio do City ao gol adversário, mas o Reading, algumas vezes com a boa a atuação da zaga e outras com a sorte, conseguia se safar. Até que aos 47 minutos da etapa final, David Silva cruzou da direita para Barry, que subiu nas costas do zagueiro e cabeceou para o gol. Os jogadores do Reading reclamaram muito de falta, não marcada pelo árbitro.

O principal beneficiado da rodada, no entanto, foi o Everton que venceu o West Ham por 2 a 1, fora de casa e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa, na quarta colocação, com 30 pontos. Anichebe e Pieenar garantiram o triunfo de virada sobre o time londrino, que marcou com Carlton Cole no primeiro tempo e se manteve no meio da tabela, com 23 pontos.

A ascensão do Everton só foi possível por conta do tropeço do Tottenham, que mesmo atuando em casa não passou de um empate sem gols diante do Stoke City. O resultado fez o time de Londres chegar também aos 30 pontos, mas com desvantagem nos critérios de desempate. Já o Stoke ocupa posição intermediária, com 25 pontos.

Em outros jogos da rodada, o Newcastle venceu o Queens Park Rangers do goleiro Julio Cesar por 1 a 0 e respirou um pouco na luta contra o rebaixamento. Fora de casa, o Sunderland bateu o Southampton por 1 a 0, enquanto o West Bromwich derrotou o Norwich por 2 a 1 em seus domínios.