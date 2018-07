City oficializa Negredo e dá camisa 9 ao atacante O Manchester City oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Álvaro Negredo, que já havia se despedido do Sevilla na última quarta. E, logo em sua chegada, o jogador ganhou a camisa 9 da equipe inglesa, que nos últimos tempos teve as saídas de nomes de peso do ataque como Mario Balotelli e Carlitos Tevez.