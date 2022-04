City pede desculpas ao Liverpool por desrespeito de torcedores a minuto de silêncio

O Manchester City pediu desculpas ao Liverpool neste sábado pelo desrespeito de alguns torcedores ao minuto de silêncio que lembrou as vítimas da Tragédia de Hillsborough. A homenagem aconteceu antes do início da partida entre as duas equipes, em Manchester, pela semifinal da Copa da Inglaterra.

O árbitro Michael Oliver pediu um minuto de silêncio em homenagem ao aniversário da Tragédia de Hillsborough. Em 1989, quase 100 torcedores morreram pisoteados durante uma partida entre Liverpool e Nottingham Forest.

Leia Também Mané faz dois, Liverpool ganha na casa do City e vai à final da Copa da Inglaterra

Os torcedores do Manchester City, no entanto, não respeitaram o minuto de silêncio, o que gerou incômodo no árbitro Michael Oliver, que interrompeu a homenagem e iniciou o jogo. Contrariados com a situação, os fãs do Liverpool vaiaram os rivais nas arquibancadas.

"O Manchester City está extremamente desapontado com as ações de alguns de seus torcedores durante o minuto de silêncio antes da partida deste sábado. O clube pede sinceras desculpas a todos aqueles que possuem ligações com o Liverpool", disse o comunicado do City.

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, também lamentou a situação. "Parecia muito errado naquele momento", disse o treinador, que aceitou o pedido de desculpas da equipe rival.

A chamada Tragédia de Hillsborough aconteceu durante a semifinal da Copa da Inglaterra de 1989, entre Liverpool e Nottingham, no Hillsborough Stadium. No total, 97 torcedores do Liverpool morreram naquele dia.

A 97ª vítima do pior desastre esportivo da Grã-Bretanha foi anunciada no ano passado, quando Andrew Devine morreu aos 55 anos em decorrência de ferimentos de longo prazo sofridos em Hillsborough. Ele chegou a ficar em estado vegetativo.

Neste sábado, o Liverpool venceu o rival por 3 a 2 e avançou à final da Copa da Inglaterra. Seu adversário sairá do confronto entre Chelsea e Crystal Palace.