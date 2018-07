City perde e vê United se igualar na liderança do Inglês

MANCHESTER - O Campeonato Inglês voltou a ter os dois times de Manchester empatados na primeira colocação nesta terça-feira. Isso porque ambos entraram em campo nesta noite, pela 23.ª rodada, mas só o United venceu, batendo o Stoke City por 2 a 0, em casa, com gols de Berbatov e Chicharito Hernandez, ambos de pênalti. Já o Manchester City visitou o Everton e perdeu por 1 a 0, com um gol polêmico. O jogo em Liverpool, porém, foi marcado pelo fato de um torcedor ter invadido o gramado e se algemado à trave, paralisando a partida por cerca de cinco minutos.

Outros três dos primeiros colocados também jogaram nesta terça-feira. O Tottenham recebeu o Wigan e venceu por 3 a 1, com dois gols de Bale e um de Modric. O Chelsea voltou a tropeçar, empatando o segundo jogo seguido, desta vez com o Swansea City, por 1 a 1, no País de Gales - Taylor marcou contra, aos 45 minutos do segundo tempo, para os londrinos. Já o Liverpool não teve dificuldades para fazer 3 a 0 no Wolverhampton, fora de casa, com gols de Carroll, Bellamy e Kuyt, todos na etapa final.

Os resultados deixam os dois times de Manchester empatados em 54 pontos, com o City à frente por conta do saldo de gols (41 a 35). Em terceiro está o Tottenham, com 49 pontos. O Chelsea, cada vez mais longe da briga pelo título, aparece com 42, em quarto. O Liverpool, com a vitória, ganhou duas posições, foi a 38 pontos, e aparece na quinta posição, à frente de Arsenal e Newcastle, que ainda jogam pela rodada.

Em Liverpool, o City tem motivos para reclamar da arbitragem. O único gol do jogo foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo por Gibson, jogador norte-irlandês que até o fim do ano passado defendia o Manchester United. O problema é que o gol nasceu de uma falta clara sobre Dzeko, no meio-campo, não marcada. No contra-ataque, o Everton marcou.

Já o Manchester United não tem o que reclamar da arbitragem, uma vez que venceu com dois gols de pênalti. No primeiro, aos 38 do primeiro tempo, Park foi derrubado por Pennant e quem cobrou foi Chicharito. No segundo, aos 6 da segunda etapa, Valencia sofreu falta de Walters, mas desta vez quem bateu para converter foi Berbatov.