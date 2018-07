City perde para o Burnley e Chelsea pode abrir 8 pontos no topo

O Manchester City tropeçou neste sábado e perdeu por 1 a 0 para o Burnley, então vice-lanterna do Campeonato Inglês, fora de casa. Com o resultado, a equipe pode ver o Chelsea abrir oito pontos de vantagem na liderança da competição - o time dos brasileiros William e Oscar joga neste domingo contra o Southampton.

O gol da partida foi anotado por George Boyd aos 15 minutos da segundo tempo. Com a quinta vitória na competição, o Burnley reagiu na tabela, chegou aos 25 pontos e subiu uma posição, para o 18º lugar. O City é o segundo colocado, com 58 pontos, contra 63 do líder Chelsea.

O único jogador dos visitantes que teve o que comemorar foi o meio-campista Frank Lampard. Ele completou 600 jogos na Premier League. O jogador começou a partida no banco de reservas e entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo no lugar de Yaya Touré.

Agora, o Manchester City se concentra para uma dura missão. O time inglês encara o Barcelona quarta-feira, no Camp Nou, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Como perdeu a primeira partida em casa por 2 a 1, a equipe de Manuel Pellegrini tem que vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação.