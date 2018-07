City reage no segundo tempo, vira sobre Arsenal e assume vice-liderança do Inglês

O Manchester City venceu o clássico contra o Arsenal por 2 a 1, de virada, neste domingo, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês. Jogando em casa, a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola conseguiu apresentar um bom futebol apenas no segundo tempo e chegou à vitória com gols de Sané e Sterling. Theo Walcott havia aberto o placar.

O resultado coloca o Manchester City na segunda posição, com 36 pontos. O Arsenal caiu para o quarto lugar, com 34. Quem também gostou do resultado foi o Chelsea, que está tranquilo na liderança com 43 pontos. O Liverpool, terceiro colocado com 34, visita nesta segunda-feira o Everton e pode terminar esta 17.ª rodada em segundo.

Apesar de atuar fora de casa, o Arsenal começou melhor a partida e abriu o placar logos aos cinco minutos. Alexis Sánchez deu ótima assistência para Theo Walcott, que só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro chileno Cláudio Bravo.

O Manchester City voltou mais ligado após o intervalo e conseguiu igualar o marcador aos dois minutos da etapa final. David Silva deixou Sané de frente para o gol e ele também tocou para as redes na saída de Petr Cech. A equipe da casa continuou melhor e conseguiu a virada aos 26 em uma bela jogada. De Bruyne recebeu lateral do lado esquerdo e inverteu o jogo para Sterling, que avançou, invadiu a área e bateu, cortou Nacho Monreal e chutou para as redes.

As duas equipes voltam a campo no próximo dia 26, a segunda-feira após o Natal, em duelos válidos pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O Manchester City visita o Hull City, enquanto que o Arsenal recebe o West Bromwich.

O domingo teve outros dois jogos do Campeonato Inglês e ambos também contaram com vitórias de virada. O Tottenham sofreu, mas conseguiu vencer o Burnley por 2 a 1, em casa. Ashley Barnes abriu o placar para os visitantes, mas Dele Alli e Danny Rose garantiram a vitória para os anfitriões.

O resultado levou o Tottenham para a quinta colocação com 33 pontos, enquanto que o Burnley não consegue se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente está na 16.ª colocação com 17, a três da degola.

O Southampton saiu atrás do marcador, mas derrotou o Bournemouth por 3 a 1 fora de casa e assumiu a sétima colocação com 24 pontos. O time anfitrião está em 10.º lugar, com 21. Nathan Ake abriu o marcador para os mandantes, mas Ryan Bertrand e Jay Rodriguez, com dois gols, conseguiram virar o placar para os visitantes.