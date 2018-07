City rebaixa o QPR e encaminha vaga direta na Liga dos Campeões

Mesmo com o título já garantido para o Chelsea, o Manchester City segue motivado no Campeonato Inglês. Buscando vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, a equipe do técnico Marcelo Pellegrini não tomou conhecimento do Queens Park Rangers e goleou por 6 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 36.ª e antepenúltima rodada do torneio.

Com a vitória, o City foi a 73 pontos, contra 70 do Arsenal e 68 do Manchester United. A equipe londrina, entretanto, tem um jogo atrasado e ainda enfrenta o Swansea City, segunda, pela 36.ª rodada. Se vencer ambos, assume o segundo lugar.

O interesse dos três gigantes da Inglaterra, entretanto, é terminar entre os três primeiros e garantir vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. O quarto colocado tem que jogar uma rodada de playoffs eliminatórios. O Liverpool, com 61 pontos, também sonha. Ainda neste domingo, faz seu 36.º jogo, contra o Chelsea.

Na goleada do City neste domingo, o argentino Agüero marcou três vezes. Fez o primeiro aos 4 minutos em jogada individual, o terceiro aos 5 do segundo tempo, tocando na saída do goleiro, e voltou às redes para anotar o quarto, de pênalti. Kolarov, em bela cobrança de falta, Milner, após cobrança de escanteio, e David Silva, com direito a drible no goleiro, completaram o placar para o City.

A derrota rebaixou o QPR, que tem 27 pontos e não pode mais ultrapassar o Newcastle, primeiro time fora da zona de degola. Com 29, o Burnley também já caiu. Hull City (34), Newcastle, Sunderland (36), Leicester City (37) e Aston Villa (38) brigam contra a última vaga.