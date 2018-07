City só empata, mas assume ponta provisória no Inglês

O resultado fez com que o City chegasse aos mesmos 70 pontos do seu rival, o Manchester United, mas levando vantagem no saldo de gols - 50 a 46. A equipe de Alex Ferguson, no entanto, ainda atua na rodada e pode abrir três pontos de vantagem. Já o Stoke faz campanha mediana e está na 12.ª colocação, com 38 pontos.

Depois de um primeiro tempo morno, as equipes voltaram com outra postura para a etapa final e, logo aos 14 minutos, o Stoke abriu o placar com um golaço. Peter Crouch recebeu na ponta direita, dominou fora da área e, de primeira, sem deixar a bola cair, bateu cruzado, forte, encobrindo Joe Hart.

Atrás no placar, o City foi para cima e passou a pressionar. No entanto, o gol só saiu aos 31 minutos, quando Yaya Touré arriscou de fora da área e contou com a colaboração do goleiro Begovic para empatar. Nos últimos minutos, o time de Manchester pressionou, criou chances, mas não conseguiu a virada.

Na próxima rodada, o Manchester City terá pela frente o Sunderland, no próximo sábado, no Etihad Stadium. Já o Stoke enfrenta o Wigan, fora de casa, no mesmo dia.