City tem experiência para lutar pelo título da Liga dos Campeões, diz Aguero

O City, que enfrenta a Juventus na quarta-feira, lidera o Grupo D com nove pontos e já está classificado para a fase eliminatória com dois jogos restantes.

Desde que o bilionário árabe xeique Mansour Bin Zayed Al Nahyan comprou o clube em 2008, o City se classificou para a Liga dos Campeões cinco vezes, mas falhou em alcançar a fase eliminatória duas vezes.

"As primeiras vezes foram difíceis; os nervos, as expectativas, mas agora a maioria de nós possui experiência suficiente", disse Aguero, de acordo com a mídia britânica.

"Temos jogadores muito bons que farão de tudo por nós e acho que estamos no caminho certo", acrescentou.

Aguero irá liderar a linha de ataque do City, no que será sua segunda partida competitiva em um mês, após lesão, e disse que não irá diminuir a intensidade do jogo.

(Reportagem de Simon Jennings)