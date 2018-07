City tropeça em time da 2ª divisão e jogará 'replay' na Copa da Inglaterra

O poderoso Manchester City não passou de um empate sem gols diante do Huddersfield Town neste sábado, fora de casa, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Com o surpreendente resultado, a equipe de Pep Guardiola terá que jogar novamente com o adversário da segunda divisão nacional, desta vez em casa, para definir o classificado às quartas.

Em um dia de zebras na Copa da Inglaterra, com direito à classificação do Lincoln City, da quinta divisão, o Huddersfield confiou que também poderia surpreender e foi para cima neste sábado. Logo com seis minutos, Van La Parra finalizou firme e exigiu grande defesa de Claudio Bravo.

Com uma escalação praticamente reserva em campo, o City parecia sentir a falta de ritmo e não exibia a mesma fluidez do time titular. Nolito era quem mais levava perigo, e assustou aos 10, quando recebeu na área e foi travado por Coleman. No rebote, Navas bateu, mas a zaga afastou em cima da linha.

O jogo seguiu equilibrado. Agüero tentou por cobertura e perdeu boa chance para o City, mas na sequência, Billing marcou para o Huddersfield. A arbitragem, no entanto, anulou o lance por considerar que Van La Parra, que estava impedido, atrapalhou bravo.

Aos 32, Zabaleta arriscou rente ao gol de Coleman, que salvaria os donos da casa aos 40, em finalização do brasileiro Fernandinho. Bravo, do outro lado, também mostrou serviço ao evitar o primeiro do Huddersfield em novo chute de Van La Parra.

No segundo tempo, o City voltou disposto a mostrar sua superioridade e assustou três vezes na sequência, com Kolarov, Agüero e Nolito. Os visitantes já controlavam o adversário e dominavam o campo de ataque, mas seguiam errando a mira, como com Stones, aos 35 minutos.

Com o City todo no campo ofensivo, o Huddersfield ameaçou em contra-ataques, mas já não conseguia mais levar perigo ao gol de Bravo. Os visitantes, então, ainda tentaram uma última vez com Otamendi, mas novamente a finalização saiu sem direção.

OUTROS RESULTADOS

Atual campeão inglês, o Leicester seguiu com seu pesadelo nesta temporada e foi eliminado pelo Millwall, fora de casa. Mesmo com um a mais durante quase todo o segundo tempo, após a expulsão de Cooper, o time de Claudio Ranieri foi castigado nos acréscimos e perdeu por 1 a 0.

Na outra partida já encerrada do dia pela Copa da Inglaterra, o Middlesbrough garantiu a única classificação às quartas de final de um time da primeira divisão até o momento, ao bater o Oxford United por 3 a 2, em casa. Depois de abrir 2 a 0 e ver o adversário empatar, os donos da casa selaram o triunfo com Stuani, já aos 40 minutos do segundo tempo.