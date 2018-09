City vence Brighton e assume liderança provisória do Inglês; Arsenal bate Watford

O irresistível Manchester City segue atropelando seus adversários no Campeonato Inglês. Neste sábado, em casa, o time de Pep Guardiola não goleou, mas dominou o Brighton do começo ao fim da partida, fez 2 a 0 com muita facilidade, e assumiu a liderança provisória na tabela.

Com a sexta vitória em sete jogos no torneio nacional, o City, que permanece invicto no começo da competição em que defende o título, chega aos 19 pontos e vira líder provisoriamente, já que o Liverpool, que estava na ponta, duela com o Chelsea ainda neste sábado e precisa de um triunfo para voltar ao topo. O Brighton, por outro lado, tem cinco pontos e é apenas o 14º colocado.

Os números refletem o massacre em Manchester. Com 80% de posse de bola, 28 finalizações e mais de 800 passes, os mandantes sobraram em campo e conquistaram mais um triunfo de forma incontestável.

Sterling abriu o placar de carrinho, completando cruzamento de Sané aos 26 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, em jogada semelhante à que culminou no primeiro gol, Agüero tocou no canto esquerdo do goleiro e sacramentou o triunfo do Manchester City.

ARSENAL EMBALA - Não é só o Manchester City que vem em boa fase. Após tropeçar nos dois primeiros jogos da competição, o Arsenal consolidou sua arrancada ao conquistar uma nova vitória neste sábado, a quinta consecutiva. O triunfo da vez foi sobre o Watford, por 2 a 0, em casa, no Arsenal Stadium.

A vitória, construída com gols de Cathcart (contra) e Ozil, ambos marcados no final da partida, ganha mais relevância pois foi diante de um adversário direto na briga pelas primeiras posições. Com o triunfo, o time do técnico Unai Emery vai a 15 pontos e pula para a quinta posição, ultrapassando exatamente o Watford, sexto colocado, que soma 13 pontos.

Em quarto, também com 15 pontos, mas com saldo de gols superior ao do Arsenal, aparece o Tottenham, que também triunfou por 2 a 0. Com dois gols, o artilheiro Harry Kane foi o nome da partida na vitória fora de casa sobre o lanterna Huddersfield Town, que segue sem vencer no torneio.

Nos outros jogos deste sábado, o Everton derrotou o Fulham por 3 a 0 e o Leicester bateu o Newcastle por 2 a 0, mesmo placar do triunfo do Wolverhampton em cima do Southampton.