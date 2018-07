City vence de virada, mas Bayern avança em primeiro

MUNIQUE - O Bayern de Munique começou mais uma vez arrasador nesta terça-feira e dava a impressão de que atropelaria outro adversário, como tem se tornado comum desde a temporada passada. Mas o Manchester City reagiu, virou o placar e venceu por 3 a 2, mesmo atuando na Allianz Arena. A felicidade dos ingleses só não foi completa porque faltou um gol para que a equipe avançasse às oitavas de final da Liga dos Campeões na primeira colocação do Grupo D.

Mesmo com a derrota, o Bayern terminou na ponta da chave, com 15 pontos, mesmo número do City, que só não passou em primeiro porque leva desvantagem no confronto direto, já que perdeu para os alemães na Inglaterra por 3 a 1. Mesmo assim, os ingleses conseguiram o feito de impor a primeira derrota do Bayern nos últimos 24 jogos - a última derrota havia sido na Supercopa da Alemanha para o Borussia Dortmund.

E nesta terça os alemães davam a impressão de que conseguiriam mais uma vitória tranquila, como na Inglaterra, quando atropelaram o City. Logo aos cinco minutos, Alaba deu lançamento perfeito para Thomas Müller, que dominou e tocou na saída de Joe Hart para abrir o placar.

Apenas sete minutos depois, após tentativa de finalização de Dante, Mario Götze, em posição duvidosa, ajeitou para fazer o segundo. O Manchester City esboçou a reação ainda no primeiro tempo, quando David Silva marcou, aos 28 minutos, após cruzamento da esquerda.

Mas foi na etapa final que os ingleses foram para cima e conseguiram a virada. Aos 14 minutos, Kolarov, de pênalti, deixou tudo igual. Três minutos depois, James Milner bateu com categoria, cruzado, para virar. Dzeko ainda teve uma última grande chance para fazer o quarto e garantir a ponta ao City, mas parou em Neuer.

Na outra partida do dia no Grupo D, o Viktoria Plzen derrotou o CSKA Moscou por 2 a 1, em casa, somou seus primeiros pontos na Liga dos Campeões e, de quebra, garantiu vaga na Liga Europa. Os dois times empataram com três pontos, mas os checos terminaram na terceira colocação da chave, à frente dos russos, por terem vantagem no confronto direto.