City vence o Bayern mas não se classifica para oitavas de final

O City, que precisava vencer e também torcer para o Napoli tropeçar diante do Villarreal para avançar, pressionou desde o começo contra os vencedores do Grupo A e abriu o placar aos 36 minutos, quando David Silva acertou um bonito chute rasteiro de 20 metros.

O segundo gol foi marcado por Yaya Toure no começo da segunda etapa.

A equipe do City fez sua parte, porém com a vitória do Napoli por 2 x 0 sobre o Villarreal, o time italiano se classificou e os ingleses vão para a Liga Europa.

(Reportagem de Sonia Oxley)