City vira jogo emocionante e tira Tottenham da briga

Se a vitória londrina faria o Tottenham diminuir a distância que o separa do City para apenas dois pontos e o empate manteria essa diferença em cinco, o triunfo do time de Manchester deixou a equipe com oito de folga sobre Tottenham, que praticamente dá adeus à briga pelo título.

Agora o Manchester City tem 54 pontos, na primeira colocação, e o Tottenham segue com 46, em terceiro. Os dois times se unem na torcida contra o Manchester United, que tem 48 pontos e está entre eles. A equipe de Alex Ferguson joga logo mais contra o Arsenal, o quinto, que vem em queda e tem 36 pontos.

Vindo de duas derrotas em casa, para Manchester United, na Copa da Inglaterra, e para o Liverpool, na Copa da Liga, o City não queria perder uma sequência de vitórias no Etihad Stadium pelo Campeonato Inglês que havia sido iniciada em fevereiro do ano passado. Ficou muito perto disso, mas conseguiu se recuperar.

Se não contava com os irmãos marfinenses Yaya and Kolo Toure, ambos na Copa Africana, o City podia comemorar o retorno de Balotelli, que não jogou contra o Wigan por estar machucado. Ele começou no banco e não participou de um primeiro tempo trucado. A segunda etapa, porém, foi emocionante e compensou.

Dos 10 aos 19 minutos saíram quatro gols. Tudo começou com Nasri, que recebeu de David Silva e abriu o placar. O City ampliou com Lescott, que tropeçou na bola após desvio de Dzeko de cabeça, mas, como estava na pequena área, acabou caindo com bola e tudo dentro do gol.

O Tottenham logo empatou. Defoe invadiu a área, driblou Hart e bateu para o gol vazio. Quando Balotelli se preparava para entrar no lugar de Dzeko, Bale recebeu de Lennon e bateu de primeira, de fora da área, marcando um golaço, no ângulo.

Mal entrou e Balotelli quase fez besteira ao cometer falta dura sobre Assou-Ekotto. O amarelo acabou ficando barato. O City também deu sorte quando, aos 46, Bale desceu pela esquerda, foi à linha de fundo e rolou para Defoe. O atacante inglês tentou de carrinho, mas chegou atrasado e, embaixo do travessão, no segundo pau, conseguiu mandar pelo lado para desespero dos companheiros. O jogador atuava como titular no lugar de Adebayor, vetado por força do contrato de empréstimo dele do City para o Tottenham.

O erro de Defoe acabou custando caro. Aos 48, Balotelli recebeu na direita da área, marcado por King, e recebeu a falta, marcada pelo árbitro. O italiano pegou a bola, bateu o pênalti no canto direito e definiu a vitória.